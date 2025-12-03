Trabzon'da AKP'den beklenmedik siyasi jest CHP'li üyeye çiçek verdi

Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde siyasi tansiyonun yükseldiği anların ardından, meclis salonunda sürpriz bir an yaşandı. Meclis gündemine, AKP ile CHP sıraları arasında yaşanan "çiçekli jest" damga vurdu.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin bir önceki gün gerçekleştirilen toplantısında, AKP Meclis Üyesi Cevat Kara ile CHP Meclis Üyesi Cüneyit Zorlu arasında tansiyonu yüksek anlar yaşanmış ve iki isim sert bir şekilde tartışmıştı. Gerilen ortam, bir sonraki toplantının açılışında yerini ılımlı bir havaya bıraktı.

BUZLAR ÇİÇEKLE ERİDİ

Toplantının başlangıcında AKP'li Cevat Kara, bir gün önce sert diyaloglar yaşadığı CHP'li Cüneyit Zorlu’ya yönelerek elindeki çiçeği takdim etti. Zorlu da bu jesti karşılıksız bırakmayarak çiçeği kabul etti.

MECLİSTEN ALKIŞ

AKP'li kararnın bu adımı meclis salonundaki diğer üyeler alkışlarla desteklendi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.