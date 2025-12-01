Torba yasada telefon aboneliği düzenlemesi: 3 ayda bir ölüm sorgulaması yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni torba yasa teklifi, cep telefonu abonelik süreçlerinde kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Teklif, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na eklenecek maddelerle, mobil hat işlemlerinde daha sıkı kimlik doğrulaması yapılmasını zorunlu hale getiriyor.

Düzenlemeye göre, elektronik kimlik doğrulama altyapısıyla uyumlu olmayan belgeler, resmi kimlik niteliği taşısa bile abonelik işlemlerinde artık geçerli olmayacak. Hat açma süreci, kişinin kimlik belgesinin yanı sıra yüz tanıma, parmak izi özeti gibi biyometrik veriler veya kimlik doğrulayıcı şifre üzerinden tamamlanacak.

YABANCILAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Teklif, yabancı uyruklular ve göçmenlere yönelik ek hükümler de içeriyor. Elektronik doğrulama özelliği bulunmayan belgelerle işlem yapılması halinde mobil operatörler, kişinin kimlik ve biyometrik bilgilerini Göç İdaresi Başkanlığı’ndan temin edecek.

Bu uygulama, Türkiye’de görev yapan diplomatlar ve aileleri için geçerli olmayacak.

Ayrıca yabancılar için mobil iletişim hizmetlerinde kullanılmak üzere özel numara tahsis edilecek. Düzenlemeye uyum sağlamaları için verilen 6 aylık sürede bilgi güncellemesi yapmayan ya da kimliği doğrulanamayan yabancı abonelerin hatları kapatılacak.

3 AYDA BİR "HAYATTA MI?" SORGULAMASI

Yeni tasarı, operatörlere abonelerin aktifliğini düzenli olarak takip etme zorunluluğu getiriyor. Buna göre operatörler, 3 ayda bir abonelerin hayatta olup olmadığını veya tüzel kişiliğinin devam edip etmediğini resmi makamlardan kontrol edecek. Doğrulaması yapılamayan hatlar otomatik olarak kapatılacak.

ABONELİK SAYISINA SINIR VE 20 BİN TL CEZA

Teklifte, operatörlerin BTK tarafından belirlenecek üst limitin üzerinde hat açamayacağı hükmü de yer alıyor. Limitin aşılması halinde ilgili hatlara hizmet verilemeyecek.

Kurallara aykırı her bir hat için operatörlere 20 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Teklifin gerekçesinde, suç örgütleri ve dolandırıcıların çok sayıda mobil hattı yasa dışı faaliyetlerde kullandığı, bu durumun tespiti zorlaştırdığı belirtildi. Düzenlemeyle; dolandırıcılık, hırsızlık, banka veya kredi kartı işlemlerinin kötüye kullanımı gibi suçlarda kullanılan hatların hızla devre dışı bırakılması hedefleniyor.