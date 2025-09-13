TIR ışıklarda bekleyen içi yolcu dolu minibüse çarptı!

TIR ışıklarda bekleyen içi yolcu dolu minibüse çarptı!
Yayınlanma:
Trabzon’un Arsin ilçesinde TIR’ın, trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Trabzon’un Arsin ilçesinde TIR’ın yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yeşilyalı Mahallesi’nden geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 M 608 plakalı minibüs, trafik ışıklarında beklediği sırada, arkadan gelen Azerbaycan plakalı TIR’ın çarpmasıyla önündeki hafriyat kamyonu ile TIR arasında sıkıştı.

tir-1.jpg

Kazada minibüste bulunan 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Karadeniz Sahil Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Hurdaya dönen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

tir-2.jpg

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

