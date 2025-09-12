TİP'ten '12 Eylül' paylaşımı: Darbecilik ve yasakçılık cuntanın Saray'a mirasıdır

TİP'ten '12 Eylül' paylaşımı: Darbecilik ve yasakçılık cuntanın Saray'a mirasıdır
Yayınlanma:
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 12 Eylül 1980 darbesinin 45'inci yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Halk iradesine saygısızlık, darbecilik ve yasakçılık cuntanın Saray'a mirasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılına ilişkin "Emek, özgürlük ve demokrasi düşmanı 'Saray Rejimi'nin kökleri, cuntacı Kenan Evren'in ABD emperyalizmi destekli faşist düzenine kadar uzanmaktadır. Halk iradesine saygısızlık, darbecilik ve yasakçılık cuntanın Saray'a mirasıdır" açıklamasını yaptı.

TİP, 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "12 Eylül kanlı darbesini lanetliyoruz. Emek, özgürlük ve demokrasi düşmanı Saray Rejimi'nin kökleri, cuntacı Kenan Evren'in ABD emperyalizmi destekli faşist düzenine kadar uzanmaktadır. Halk iradesine saygısızlık, darbecilik ve yasakçılık cuntanın Saray'a mirasıdır. 'Sizin çocuklar' bu defa başaramayacak" denildi.

TİP'in paylaşımında, "Kendisi değil ama fikirleri iktidarda" yazılı 1980 darbesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 17. Genel Kurmay Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir arada olduğu fotoğraf yer aldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

