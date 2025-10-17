Telefon dükkanında tüfekli saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde meydana geldi.

Ordu’da oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, plakasız bir motosikletle olay yerine gelen kimliği belirsiz şüpheli, hızla içeri girerek elindeki pompalı tüfekle telefon dükkanındaki E.H.'ye ateş açtı.

KAÇARKEN TÜFEKLE KASKINI DÜŞÜRDÜ

Silahlı saldırıya uğrayan E.H. ayağından yaralandı. Olayın ardından geldiği motosiklete binerek kaçmak isteyen saldırgan, panikle tüfeğini ve kaskını düşürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerinde düşen silah ve kaskı incelemeye alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.