Tekke'de ara seçim heyeti! CHP heyeti sahaya indi, Zeybek sloganı verdi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 7 Haziran günü Gümüşhane’nin Tekke beldesinde yapılacak seçimler öncesi bölgeye gitti. Zeybek’e Trabzon’dan geniş katılımlı bir heyet eşlik ederken heyette; Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu yer aldı.

SAHADA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI!

CHP heyeti, programına CHP Gümüşhane İl Başkanlığı ziyaretiyle başlarken İl Başkanı Özgür Deniz Demir ve ilçe başkanlarıyla yapılan görüşmede seçim süreci değerlendirildi ve sahada yürütülecek çalışmalar ele alındı.

SEÇİM ÇALIŞMASI TEKKE’DE SÜRDÜ

İl başkanlığı ziyaretinin ardından heyet Tekke beldesine geçti. Burada vatandaşlarla bir araya gelindi. Beldedeki yerel sorunlar ve halkın beklentileri dinlendi.

Gökan Zeybek, Tekke Belediye Başkan Adayı Barış Demirkıran ile birlikte seçim çalışmalarını güçlü bir motivasyonla sürdürdüklerini ifade ederek hizmet odaklı ve halkın ihtiyaçlarına çözüm üreten belediyecilik anlayışını Tekke’de de hayata geçirmek istediklerini vurguladı. Zeybek; açıklamasında “Omuz omuza, inançla ve yüksek bir motivasyonla bu süreci yürütüyoruz. Halkçı belediyecilik Tekke’ye de gelecek” ifadelerini kullandı.

ARA SEÇİM YAPILACAK!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.

Bu kapsamda Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde 7 Haziran günü seçim yapılacak.