Tekirdağ'da bir mahalle ablukaya alındı: 700 polisle dev operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adı asayiş olaylarıyla anılan Aydoğdu Mahallesi'ne, 700 polisle şafak operasyonu düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı operasyona, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da eşlik ederek mahallede incelemelerde bulundu.

METRUK BİNALAR TEKER TEKER DENETLENDİ

Mahallenin tüm sokaklarını eş zamanlı kontrol eden ekipler, araçları, yayaları ve açık iş yerlerini denetledi. Metruk binaların son durumu incelendi ve çevreye zarar veren durumlar da tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Aydoğdu Mahallesi'nde tespit edilen metruk yapılarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedildi. Tekirdağ’ın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla operasyonların kesintisiz devam edeceğini belirtildi.