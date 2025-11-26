9 kurşunla öldürülen kadının mahkemesinde 'namus' gerilimi! "Namusunu hedef alıp ailesine iftira attılar"

Korkunç olay, 12 Eylül 2024 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nde yaşandı. Site yöneticisi olan Fadim Temirhanoğulları, hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından evinde hedef alındı. Eve gelen Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine defalarca ateş ettikten sonra kaçtı.

Olayın en trajik detayı ise çiftin 16 yaşındaki kızı İ.T.'nin yaşadıkları oldu. Silah sesleriyle uyanan genç kız, sesleri kabusunun bir parçası sanarak yeniden uykuya daldı. Sabah 08.30 sıralarında bir okul arkadaşının telefonuyla uyanan İ.T., odasından çıktığında annesini kanlar içinde buldu. Genç kızın yardım istediği komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

SAKLANDIKLARI YERDE YAKALANDILAR

Cinayetin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı öğrenilen Savaş Temirhanoğulları'nın, olaydan sonra arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla kaçtığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla her iki şüpheli de saklandıkları adreste, cinayette kullanılan tabancayla birlikte yakalandı. Savaş Temirhanoğulları ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Fikret İnal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAPALI DURUŞMADA "TEHDİT" KAYITLARI DİNLENDİ

Savaş Temirhanoğulları'nın "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", Fikret İnal'ın ise "Yardım ve yataklık" suçlamasıyla yargılandığı davanın 7. duruşması, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmaya sadece taraflar ve avukatları alındı. Duruşmada, Fadim Temirhanoğulları'nın öldürülmeden önce sanığın evdeki konuşmalarına dair aldığı ses kayıtları delil olarak sunuldu.

İzmir'de bir kadın eşi tarafından katledildi: Fail kendi yaşamına son verdi

Bilirkişi incelemesinden geçen kayıtlarda; maktulün kızı İ.T. ile evi terk etmesinin ardından eve gelen Savaş Temirhanoğulları'nın çilingir yardımıyla kapıyı açtırdığı ve içeri girdiği anlaşıldı. Kayıtlarda sanığın yaptığı telefon görüşmelerinde maktule yönelik hakaret ve tehditler savurduğu belirlendi. Sanığın, "3 ay sonra ayağına bir taş takılabilir, ecellerine susamışlar" şeklindeki sözleri kayıtlara yansıdı. Ayrıca sanığın maktul hakkında küfür ve hakaret içerikli konuşmalar yaptığı da tespit edildi. Ancak sanık Savaş Temirhanoğulları, kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını iddia etti.

"MAKTULÜN NAMUSUNA YÖNELİK İFTİRALAR ATILDI"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, sanık avukatlarının savunma stratejisine sert tepki gösterdi. Tozbey, sanık avukatlarının hukuk etiği ve savunma ahlakı sınırlarını aştığını belirterek şunları söyledi:

"Duruşmada esas dikkat çeken nokta sanığın değil, avukatlarının beyanlarıydı. Cinayetle ilgisi olmayan, somut savunma içermeyen ve gerçeğe aykırı ithamlarla Fadim'in namusunu hedef aldılar. Sanık bile böyle bir iddiada bulunmamışken, bazı avukatlar Fadim'i 'namussuz' ilan edip, aile bireyleri ve kız kardeşleri hakkında dahi iftiralar ortaya attılar."

"SANIK AVUKATLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Avukat Tozbey, bilirkişi raporlarının maktulün eşini aldatmadığını kanıtladığını vurgulayarak, sanık avukatlarının genelleyici ve aşağılayıcı bir dil kullandığını ifade etti:

"Sanık avukatlarından biri, televizyon programlarına atıfta bulunarak kadınların 'yalancı, kötü niyetli, sürekli aldatan kişiler' olduğunu öne sürdü. Oysa bilirkişi raporlarında Fadim'in aldatmadığı açıkça ortaya konuldu. Kaldı ki öyle olsa bile hiçbir avukat, bir kadını bu şekilde hedef alan cinsiyetçi söylemlerde bulunamaz. Fadim ve ailesine iftira atan, kadınları aşağılayan bu avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

SAVCIDAN "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" TALEBİ

Maktulün gizlice kaydettiği ses kayıtlarının hukuki niteliğine de değinen Tozbey, "Kayıtlarda sanığın 'Bu kadını öldüreceğim, kızını da öldüreceğim' şeklindeki tehditleri açıkça duyuluyor. Sanık inkar etse de sesin ona ait olduğu duruşmada herkesçe anlaşıldı. Suç teşkil eden eylemler içeren bu tür kayıtlar delil olarak kullanılabilir" dedi.

Davaya ilişkin mütalaada, sanık Savaş Temirhanoğulları ve ona yardım eden Fikret İnal hakkında "müşterek faillik" kapsamında, "tasarlayarak bir kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı erteledi.