Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor

Diyarbakır Baro eski Başkanı Tahir Elçi, bundan 10 yıl önce 28 Kasım 2015'te tarihi dokunun tahrip olmasına tepki için Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'taki Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak yaşamını yitirdi.

Tahir Elçi için ölümünün 10'uncu yıl dönümünde vurulduğu yerde anma töreni düzenleniyor.

Komisyonda 'Öcalan ziyareti' tartışması

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği resmi sitesinden yaptığı paylaşımla Tahir Elçi’yi andı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hukukun üstünlüğü mücadelesindeki kararlılığıyla Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi’ne de unutulmaz katkılar sunan Diyarbakır Barosu Başkanımız Avukat Tahir Elçi’yi, katledilişinin 10’uncu yılında özlem ve saygıyla anıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; bütün ömrünü insan hakları ihlallerinin önlenmesine, faili meçhullerin aydınlatılmasına ve cezasızlık politikalarının son bulmasına adayan Başkanımıza 28 Kasım 2015’te güpegündüz, kameralar önünde sıkılan kurşunların ardındaki gerçek açığa çıkana, tüm sorumlular hak ettikleri cezayı alana kadar adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

