Suyla dolu camiye pencereden kanoyla girdi
Yayınlanma:
Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj sularının kısmen çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski yerleşim yerleri, hüzünlü ve çarpıcı anlara sahne oldu. Profesyonel yüzücü Serhat İnce, sular altında kalan anıları yad etmek amacıyla çıktığı yolculukta, gövdesi ortaya çıkan bir köy camisini penceresinden kanoyla girerek ziyaret etti ve o anları kayıt altına aldı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olma özelliğini taşıyan Yusufeli Barajı’nda enerji üretimi aralıksız devam ediyor. Dev barajın inşa süreci ve su tutmaya başlamasıyla birlikte ilçe merkezi ve 7 köy sular altında kalmış, bölge halkı yeni inşa edilen yerleşim alanlarına taşınmıştı. Ancak baraj suyunun belirli noktalarda çekilmesiyle birlikte, bir zamanlar yaşamın olduğu eski yapılar yeniden görünür hale gelmeye başladı.

692e8ae8a054e9e8b20513ac.jpg

EVLERİN İÇİNDE ODADAN ODAYA YÜZDÜ

Eski yerleşim alanlarına yaptığı dalışlarla tanınan profesyonel yüzücü Serhat İnce, ilçenin taşınma süreci ve sular altında kalışını gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Barajın çekildiği noktalarda dalışlar yapan İnce, sulara gömülen evlerin içinde odadan odaya yüzerek geçiş yaptığı anları videoya kaydedip sosyal medya içerikleri üretiyor.

692e8aeaa054e9e8b20513b1.jpg

İnce’nin son durağı ise suların çekilmesiyle kısmen gün yüzüne çıkan Çeltikdüzü (Göcek) köyündeki cami oldu. İnce, caminin içine penceresinden kanoyla girerek suyla kaplı ibadet alanlarını ilk kez bu kadar yakından görüntüledi ve ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.

Burası Kars: Baraj suları çekildi, köy gün yüzüne çıktı

692e8ae8a054e9e8b20513a2.jpg



"GELECEK NESİLLER İÇİN KAYIT ALTINA ALIYORUM"

Baraj gölüne dalarak eski anıları tazelediğini ve bu durumdan etkilendiğini belirten Serhat İnce, amacını şu sözlerle açıkladı:

"2022’de su tutan Yusufeli Barajı sonrasında vadide yer alan tüm köyler ve mahalleler sular altında kaldı. İlçede yeni bir süreç başlamıştı. Bu sürece dikkat çekmek adına, gelecekteki nesiller için kayıt almak ve buralarda gezerek videolar çekmekteyim. Yazın başında evler meydana çıkmaya başladığında evlerin içerisinde videolar çektim, oralarda yüzmüştüm. Camilerin yarısına kadar sular çekilince caminin camından içeriye girip yüzerek görüntüleri kayda almak istedim. İlerde buradaki serüvenin nasıl gerçekleştiğinin görülmesini istedim."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

