Suriye'ye aşı yardımı yapılırken Türkiye'deki aşılarda sahte etiket skandalı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunmasının ardından ülkede görülen Şap hastalığı hakkında Türkiye'nin somut adımlar atacağını ifade etti. Ülkede görülen şap hastalığı için sınır illerinden başlanması üzerine belli dozlarda aşı gönderdiklerini açıklayan bakan Yumaklı, "Suriye’de görülen şap hastalığına karşı da adım atacağız. Özellikle sınır illerinden başlamak üzere aşılama yapılabilmesi için belli dozlarda şap aşısı gönderdik. Türkiye, bundan sonraki süreçte de Suriye’de tarımsal üretimin ayağa kaldırılmasına destek verecek. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel harekete geçirilecek" ifadelerini kullanmıştı.

SURİYE'YE AŞI GÖNDERİLİRKEN TÜRKİYE'DE ETİKET SKANDALI

Türkiye Suriye'ye aşı gönderirken, ülkemizde de görülen bu hastalığın tedavisinde kullanılan aşı için bir firmanın Sat1 tipi şap aşısının etiketini değiştirerek Sat2 aşısı gibi piyasaya sürdüğü iddia edildi. Birgün'de yer alan habere göre bakanlık bu usulsüzlüğü tespit etti ve firmanın ruhsatını askıya aldı.



CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da firmanın ruhsatının askıya alındığı yönündeki iddiaları yanıtlaması üzerine Tarım bakanı Yumaklı'ya sorular yöneltti.

Bakırlıoğlu, Bakanlığa şu soruları yöneltti:

-2023 ve 2024 yıllarında hastalık nedeniyle kaç ilde karantina uygulanmıştır?

- Yürütülen aşılama çalışmalarında 2022, 2023 ve 2024’te kaç doz aşı uygulanmıştır?

- Bir firmanın, üretmiş olduğu Sat1 tipi şap aşısını sadece etiket bilgilerini değiştirerek, Sat2 şap aşısıymış gibi piyasaya sürdüğünün tespit edildiği dile getirilmektedir. Bakanlığınızın bu usulsüzlüğü tespit ettiği ve firmanın ruhsatını askıya aldığı iddiası doğru mudur?

- Şap aşısı üretimi yapan firmalara yönelik yapılan kontrollerde, uygunluk şartlarını taşımayan veya yanıltıcı bilgi içeren aşı ve tıbbi ürün üreterek piyasaya süren herhangi firma tespit edilmiş midir?