Süreç komisyonu Öcalan tutanakları için karar verecek! Ziyaretten sonra ilk toplantı
Yayınlanma:
İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, terör örgütü PKK Lideri Öcalan'ın AKP-MHP ve DEM'den oluşan heyet ile ziyaret etmesinin ardından ilk defa toplanıyor. Komisyonda tutanakların yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilecek.

İmralı Süreci'nde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süreç için Meclis'te kurulan komisyon kamuoyu ve CHP'nin itirazlarına rağmen İmralı'ya giderek terör örgütü PKK Lideri Öcalan ile görüştü. 3 saatlik görüşmenin ardından en merak edilen konu ise toplantının tutanaklarının yayınlanıp yayınlanmaması oldu.

Tartışmalı ziyaretin ardından gözler komisyon toplantısından çıkacak karara çevrilirken toplantının bugüne ertelendiği açıklanmıştı.

DEM Partili Sakık'tan Öcalan tutanakları açıklanmayacak iddiası!DEM Partili Sakık'tan Öcalan tutanakları açıklanmayacak iddiası!

19'NCU TOPLANTI BUGÜN

Süreç kapsamında İmralı ziyaretinin ardından Meclis'te yapılacak toplantıların 19'ncusu bugün olacak. Toplantı, komisyon üyesi üç vekilin İmralı ziyaretinin ardından gerçekleştirilecek ilk toplantı olması açısından önem arz ediyor.

ANA GÜNDEM MADDESİ ZİYARET

Bugünkü görüşmede ana gündem maddesi AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in Öcalan ile yaptığı yaklaşık üç saatlik görüşme olacak.

TUTANAKLAR YAYIMLANACAK MI?

Türkiye gazetesinin haberine göre toplantıda, Öcalan ile yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin komisyona bilgi verilecek. MİT tarafından kayıt altına alındığı ifade edilen görüşmenin tutanakları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulmuştu.

komisyon.jpg

Bugünkü toplantıda söz konusu tutanakların yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşecek. Buradan çıkacak sonuca göre, toplantının basına açık ya da kapalı olması da açıklık kazanacak. DEM Parti’nin yanı sıra komisyon üyesi diğer muhalefet partileri de Öcalan ile yapılan görüşmenin tam tutanaklarının açıklanmasını talep ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

