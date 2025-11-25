Sultanbeyli’de suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama

Sultanbeyli’de suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama
Yayınlanma:
Sultanbeyli'de faaliyet gösterdiği belirtilen bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Y.M. liderliğindeki örgütün 11 ayrı suç eyleminde yer aldığı tespit edildi.

İstanbul'da 'İbrahim Karaduman' suç örgütüne operasyon: 5 tutuklamaİstanbul'da 'İbrahim Karaduman' suç örgütüne operasyon: 5 tutuklama

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet’ten suç örgütüne operasyon: Otomatik silahlar ele geçirildiEmniyet’ten suç örgütüne operasyon: Otomatik silahlar ele geçirildi

11 AYRI SUÇ EYLEMİ

Örgüt üyelerinin, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek"ten "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması"na kadar 11 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 3 firari şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

