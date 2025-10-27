Su seviyesi düştü yayın balığı avına çıktılar! Gururla da paylaştılar

Su seviyesi düştü yayın balığı avına çıktılar! Gururla da paylaştılar
Yayınlanma:
Bursa’daki Boğazköy Barajı’nda su seviyesinin düşmesi, amatör balıkçıların ilgisini çekti. Kıyıya yaklaşan dev yayın balıkları avlanıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi belirgin şekilde düştü. Bu durum, barajın kıyıya yakın kesimlerinde dev yayın balıklarının görülmesine yol açtı.

bursa-su-seviyesi-dusen-barajda-yayin-984326-292199.jpg

Yenişehir Ovası’nın sulama ihtiyacını da karşılayan baraj, amatör balıkçıların hedefi haline geldi.

bursa-su-seviyesi-dusen-barajda-yayin-984331-292199.jpg

Vatandaşlar, kıyıya yaklaşan yayın balıklarını oltayla yakalayarak görüntülerini cep telefonlarıyla kaydediyor.

bursa-su-seviyesi-dusen-barajda-yayin-984331-292199.jpg

GÖLÜN EKOSİSTEMİ NE OLACAK?

bursa-su-seviyesi-dusen-barajda-yayin-984332-292199.jpg

Boyları ve kilolarıyla dikkat çeken bu balıkların av görüntüleri sosyal medyada da ilgi görüyor.

bursa-su-seviyesi-dusen-barajda-yayin-984333-292199.jpg

bursa-su-seviyesi-dusen-barajda-yayin-984370-292199.jpg

Öte yandan bu avlanmanın ekosisteme yönelik bir olumsuzluk taşıyıp taşımadığı hakkında yetkililer bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

