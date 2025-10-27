Su seviyesi düştü yayın balığı avına çıktılar! Gururla da paylaştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi belirgin şekilde düştü. Bu durum, barajın kıyıya yakın kesimlerinde dev yayın balıklarının görülmesine yol açtı.

Yenişehir Ovası’nın sulama ihtiyacını da karşılayan baraj, amatör balıkçıların hedefi haline geldi.

Vatandaşlar, kıyıya yaklaşan yayın balıklarını oltayla yakalayarak görüntülerini cep telefonlarıyla kaydediyor.

GÖLÜN EKOSİSTEMİ NE OLACAK?

Boyları ve kilolarıyla dikkat çeken bu balıkların av görüntüleri sosyal medyada da ilgi görüyor.

Öte yandan bu avlanmanın ekosisteme yönelik bir olumsuzluk taşıyıp taşımadığı hakkında yetkililer bir açıklamada bulunmadı.