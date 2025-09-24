Son dakika | Yabancıları Türk vatandaşı yapmak için kurdukları düzen çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından, İstanbul merkezli 19 ilde yapılan son operasyonun detaylarını paylaştı. Yabancıların Türk vatandaşı olabilmeleri için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" yani gerçek olmayan görünürde satış yapan çete çökertildi.

451 YABANCI BU ŞEKİLDE TÜRK VATANDAŞI OLMUŞ

Yerlikaya, elebaşları M.A olan ve örgütlü şekilde hareket eden çete üyelerinin tam 451 yabancıyı bu şekilde Türk vatandaşı yaptıklarını tespit ettiklerini ifade etti.

VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK

İçişleri bakanı bu şekilde Türk vatandaşı olanların da vatandaşlıklarının iptali için işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

1240 TANE APARTMAN DAİRELERİ VAR

Şüphelilere ait 1240 apartman dairesinin olduğu ve bunlara el konduğu ifade edildi. Operasyonda toplamda 106 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: