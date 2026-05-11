Sağlık Bakanlığı Türk yolcuların hantavirüs sonuçlarını açıkladı

Dünyada büyük bir endişeye neden olan hantavirüs gemisinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen 3 vatandaşla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, yolcuların test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.

MV Hondius gemisinde hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Hantavirüs gemisindeki tahliye operasyonu kapsamında 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilerek karantina altına alındı.

Türkiye'ye getirilen 3 vatandaşla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 vatandaşın sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır." (DHA)

