Son Dakika | Paybull soruşturmasında 13 tutuklama
Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile ilgili olarak tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile ilgili olarak tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Şüphelilerden 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

