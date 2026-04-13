Son Dakika | Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in test sonuçları çıktı

Son dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin ve rapçi Norm Ender’in uyuşturucu testinin sonuçları çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin ve rapçi Norm Ender’in uyuşturucu test sonuçları çıktı.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, üç ismin de uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Norm Ender; uyuşturucu testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüştü.

Kan ve saç örnekleri alınan isimler, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

