Son Dakika | Manifest hakkında karar verildi: İşte her bir üye için istenen ceza

Son dakika haberi... Manifest grubu üyelerine "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22’şer gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.