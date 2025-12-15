Son Dakika | Manifest hakkında karar verildi: İşte her bir üye için istenen ceza

Son Dakika | Manifest hakkında karar verildi: İşte her bir üye için istenen ceza
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Manifest grubu üyelerine "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22’şer gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 kadının oluşturduğu Manifest grubunun konser görüntüleriyle ilgili “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

manifest.webp

İddianamede, grup üyeleri ve birlikte sahneye çıktıkları Aydeed isimli sanatçı Ayça Dalaklı'nın cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest grubu üyeleri hakkında kararını açıkladı.

manifest-adliye.webp

Manifest hakkında yeni gelişmeManifest hakkında yeni gelişme

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Aydeed isimli sanatçı ve Manifest grubu üyelerinin her birine (Esin Bahat, Hilal Yelekli, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak) 3 ay 22’şer gün hapis cezası verildi.

Hükmün açıklanması geri bırakılırken “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
Eşine baktığını iddia ettiği adamı öldürdü
Eşine baktığını iddia ettiği adamı öldürdü
Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 TİP'li gence kamu davası!
Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 TİP'li gence kamu davası!
Ümraniye’de madde etkisindeki damat dehşeti: Kayınpederinin başını yardı polise küfürler yağdırdı
Ümraniye’de madde etkisindeki damat dehşeti: Kayınpederinin başını yardı polise küfürler yağdırdı