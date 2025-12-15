Son Dakika | Manifest hakkında karar verildi: İşte her bir üye için istenen ceza
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 kadının oluşturduğu Manifest grubunun konser görüntüleriyle ilgili “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
İddianamede, grup üyeleri ve birlikte sahneye çıktıkları Aydeed isimli sanatçı Ayça Dalaklı'nın cezalandırılmaları talep edildi.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest grubu üyeleri hakkında kararını açıkladı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI
Aydeed isimli sanatçı ve Manifest grubu üyelerinin her birine (Esin Bahat, Hilal Yelekli, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak) 3 ay 22’şer gün hapis cezası verildi.
Hükmün açıklanması geri bırakılırken “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.