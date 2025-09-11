Son dakika | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Milyonlarca öğrencinin gözü bu haberdeydi. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi başlarken bir lisans programına yerleşen adaylar gözlerini KYK yurt sonuçlarına çevirdi. Yurt başvurularını yapan öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrilmişti. Şehir dışında, ailelerinden uzakta üniversiteye başlayan öğrenciler barınma planlarını netleştirmek için KYK yurt başvurularının sonuçlarını merakla bekliyordu.

YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler, başvuru sonuçlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek.

Bak, yaptığı açıklamada, “Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.” ifadelerini kullandı.