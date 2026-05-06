Son dakika | Hadi Özışık hakkında yakalama kararı

Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'ın PKK kurucularından Akif Kılıç'ın kardeşi olduğunu iddia eden ancak daha sonra verdiği bilginin doğru olmadığını belirterek özür dileyen Hadi Özışık hakkında açılan davanın duruşması dün görüldü. "İftira, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa sevk" suçlamalarıyla açılan dava, İstanbul Anadolu 86. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'nun da takip ettiği duruşmaya sanık Hadi Özışık katılmadı. Özışık'ın avukatı, müvekkilinin Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesi olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek gelecek duruşmada kendisini hazır edeceklerini söyledi. Avukat, mahkemedeki savunmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkil bir gazetecidir, haber kaynakları vardır, bazen bu kaynaklardan kendisine yanlış bilgi gelebilir, somut dosyada da bu yanlış bilgi uyarınca bir yayın açmış katılan kendisine ulaştıktan sonra da bir tekzip videosu yayınlamıştır, tekzip videosunu da pek çok kişi izlemiştir, bu durum müvekkilin suç işleme kastının bulunmadığını ve hakkında ek savunma verilmesini gerektirir bir durum olmadığını göstermektedir."

Çakar çakmaz çakan medya

"1 MİLYON 200 BİN KİŞİ HUZURUNDA İTİBARA KAST"

Oktay Kılıç'ın avukatı ise duruşmada söz alarak yapılan yayının yarattığı etkiye ve ulaştığı kitleye dikkat çekti. Kılıç'ın avukatı, iddiaların kasıtlı olarak yayıldığını vurgulayarak beyanında şu ifadeleri kullandı:

"Sanığın yaptığı yayın detaylı incelendiğinde müvekkilin abisinin PKK kurucusu olduğu şeklinde yalan bilginin 1 milyon 200 bin kişinin izleyeceği şekilde yayıldığı, yine CHP tarafından PKK yanlılarının Belediye Meclisine sokulduğu iması ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik edildiği ortadadır... Nasıl bir kişi babanızı öldürdükten sonra dileyeceği özür anlamsız olacaksa sanığın 1 milyon 200 bin kişi huzurunda müvekkilin itibarına kast etmesi sonrasında dilediği özür de anlamsızdır."

MAHKEMEDEN YAKALAMA EMRİ VE ERTELEME KARARI

Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme, savcının da talebi doğrultusunda kararını açıkladı. Mahkeme, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan sanık Hadi Özışık hakkında yakalama emri çıkartılmasına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması ise 17 Eylül tarihine ertelendi.