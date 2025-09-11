Son dakika | Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu

Son dakika | Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Küçükçekmece Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu.

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki şirketlere el konuldu.

HABERTÜRK VE SHOW TV DAHİL 121 ŞİRKETE EL KONULDU

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Küçükçekmece Başsavcılığı'nın “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" suçlaması ile yürüttüğü soruşturmanın içeriğini Halk TV yazarı İsmail Saymaz paylaştı:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holging’e operasyon yaptı.
Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı var.
Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu.
Suçlamalar: suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama"

son-dakika-haberturk-ve-show-tv-dahil-121-sirkete-el-konuldu.jpg

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Bakan Yerlikaya'dan yeni emniyet müdürlerine tebrik mesajı
Bakan Yerlikaya'dan yeni emniyet müdürlerine tebrik mesajı
Kentleşme ve Modernleşmenin İnançlar Üzerindeki Etkileri
Kentleşme ve Modernleşmenin İnançlar Üzerindeki Etkileri