Son dakika | Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu

HABERTÜRK VE SHOW TV DAHİL 121 ŞİRKETE EL KONULDU

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Küçükçekmece Başsavcılığı'nın “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" suçlaması ile yürüttüğü soruşturmanın içeriğini Halk TV yazarı İsmail Saymaz paylaştı:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holging’e operasyon yaptı.

Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı var.

Suçlamalar: suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama"

