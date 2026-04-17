Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede! Doku ailesi kriz geçirdi

Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 13 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında dönemin valisi Tuncel Sonel’in oğlunun da bulunduğu şüpheliler bu sabah adliyeye getirildi. Ailenin tepkisiyle adliye önünde gergin anlar yaşandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden eski ihraç polis Gökhan Ertok ile dönemin vali ekibinde yer aldığı belirtilen Erdoğan Elaldı, dün gece çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ertok’un, Gülistan Doku’nun SIM kartına müdahale eden kişi olarak ifade edildiği ve ifadesinde dönemin valisini ve koruma müdürünü işaret ettiği öne sürüldü.

Öte yandan gözaltındaki şüphelilerden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gazeteci Metin Yoksu'nun aktardığı bilgilere göre gözaltındaki 7 şüpheli bu sabah saatlerinde, jandarma eşliğinde Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE FERYATLAR YÜKSELDİ: KATİLLER

Adliye önünde bekleyen Gülistan Doku’nun ailesi, şüphelilerin getirilmesi sırasında sinir krizi geçirdi. Aile fertleri şüphelilere “katiller” diye bağırarak tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sırasında jandarma ekipleri, ailenin şüphelilere yaklaşmasını engelledi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Doku ailesi, şüphelilere tepki gösterdi ve kısa süreli arbede oluştu. Arbedenin ardından anne Bedriye Doku fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YUMRUK ATTILAR

İlke TV muhabiri Ömer Çelik, Doku ailesi fertlerinin şüphelilerden Gülistan’ın erkek arkadaşı olduğu belirtiler Zeynal Abarakov’un babası Engin Abarakov ve valini oğlunun arkadaşı Uğurcan Açıkgöz’e yumruk attığını belirtti.