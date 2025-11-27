Son dakika | Gazeteci Rojda Altıntaş gözaltına alındı

Adliye haberleri ile bilinen gazeteci Rojda Altıntaş gözaltına alındı. Altıntaş gözaltına alındığını sosyal medya hesabından 11.33'te 'Gözaltına alınıyorum' paylaşımı ile duyurdu. Altıntaş'ın neden gözaltına alındığı ise şimdilik bilinmiyor.

İşte gözaltına alındığını duyurduğu son paylaşımı:

SON PAYLAŞIMLARI

Altıntaş gözaltına alındığını duyurmadan önce yaptığı paylaşımlarında en son Meclis'te kurulan komisyonun 4 Aralık tarihinde toplanacağını duyurmuştu.

Türkiye gündeminde yer kaplayan haberlerdeki son gelişmeleri duyurması ile öne çıkan gazeteci Rojda Altıntaş'ın komsiyon haberlerinden önce yaptığı paylaşımlarında da yorumsuz bir şekilde haber paylaştığı görüldü. Son paylaşımlarından birkaçı da şu şekilde:

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Altıntaş'ın gözaltına alınma nedeninin bir soruşturmada ifadesinin alınmadığı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi. Altıntaş da 'gözaltına alınıyorum' paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaptı. Mart ayından bu yana aranmasının olduğunun kendisine iletildiğini belirten Altıntaş, Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünde olduğunu söyledi.

"Mart ayından itibaren aranmam olduğu söylendi. Haseki Hastanesi’nde sağlık kontrolü gerçekleştirdik"

GBT KONTROLÜNDE YAKALAMA KARARI

Altıntaş sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. GBT kontrolü sırasında hakkında yakalama kararı olduğunun kendisine iletildiğini ifade eden Altıntaş, yaptığı bir haberden dolayı ''haberleşme gizliliğini ifşa etmek' suçu gerekçesi ile emniyete götürüldüğünü belirtti.