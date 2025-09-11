Son Dakika | Eski Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı

Son Dakika | Eski Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı
Yayınlanma:
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Fatih Sözen tutuklandı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı.

ESKİ MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 Temmuz tarihinde gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başka Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih S., geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat adliyesine çıkarıldı.

Adliyeye sevk edilen eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in işlemleri tamamlandı.

Sözen kardeşler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde CHP'den istifa etmişti.

Kaynak:DHA

