Son Dakika | Emrah Gülsunar gözaltına alındı

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gülsunar, "Gözaltına alınıyorum" dedi.

Emrah Gülsunar adli kontrolle serbest

AVUKATI HASAN SINAR'DAN AÇIKLAMA

Halktv.com.tr'ye konuşan Emrah Gülsunar'ın Avukatı Hasan Sınar söz konusu gözaltının hukuksuz olduğunu belirterek, "Geceyi nezarette geçirecek, sabah Vatan Emniyet'e ifadeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Sınar, henüz gözaltı sebebini öğrenemediklerini belirtti.

GÜLSUNAR'DAN PAYLAŞIM: BENİ TUTUKLATMAYA ÇALIŞAN...

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar daha önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hedef gösterildiğini belirtmişti. Gülsunar paylaşımında, "Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor" ifadelerini kullanmıştı.