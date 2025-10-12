Son Dakika | Emrah Gülsunar gözaltına alındı

Son Dakika | Emrah Gülsunar gözaltına alındı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındığını duyurdu.

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gülsunar, "Gözaltına alınıyorum" dedi.

ekran-goruntusu-2025-10-12-233256.png

Emrah Gülsunar adli kontrolle serbestEmrah Gülsunar adli kontrolle serbest

AVUKATI HASAN SINAR'DAN AÇIKLAMA

Halktv.com.tr'ye konuşan Emrah Gülsunar'ın Avukatı Hasan Sınar söz konusu gözaltının hukuksuz olduğunu belirterek, "Geceyi nezarette geçirecek, sabah Vatan Emniyet'e ifadeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Sınar, henüz gözaltı sebebini öğrenemediklerini belirtti.

GÜLSUNAR'DAN PAYLAŞIM: BENİ TUTUKLATMAYA ÇALIŞAN...

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar daha önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hedef gösterildiğini belirtmişti. Gülsunar paylaşımında, "Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ekran-goruntusu-2025-10-12-234356.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Türkiye
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'daki barajlar korkunç seviylere geriledi
Ankara'daki barajlar korkunç seviylere geriledi
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı