Son Dakika | Bodrum açıklarında tekne battı: 7 göçmen hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi ise sağ kurtuldu.
Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri su yüzeyindeki 1 kaçak göçmeni kurtarırken, 7 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
1 kaçak göçmenin ise yüzerek karaya çıktığı belirlendi. Bölgede, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
