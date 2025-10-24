Son Dakika | Bodrum açıklarında tekne battı: 7 göçmen hayatını kaybetti

Son Dakika | Bodrum açıklarında tekne battı: 7 göçmen hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi ise sağ kurtuldu.

Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri su yüzeyindeki 1 kaçak göçmeni kurtarırken, 7 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Boğaz'da tehlikeli anlar: Yolcu motoru ve balıkçı teknesi çarpıştıBoğaz'da tehlikeli anlar: Yolcu motoru ve balıkçı teknesi çarpıştı

tekne-5.jpg

tekne-1.jpg

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

1 kaçak göçmenin ise yüzerek karaya çıktığı belirlendi. Bölgede, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

tekne-2.jpg

tekne-3.jpg

Kaynak:DHA

