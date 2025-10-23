Boğaz'da tehlikeli anlar: Yolcu motoru ve balıkçı teknesi çarpıştı

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Üsküdar açıklarında yaşandı. İddiaya göre, içinde yolcuları bulunan bir motor, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki bir balıkçı teknesine çarptı.

Üsküdar'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı. Hasar gören tekne halatla motora bağlanarak batmaktan kurtarıldı.

BATMAK ÜZERE OLAN TEKNE HALATLA MOTORA BAĞLANDI

Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde ağır hasar meydana geldi. Su almaya başlayan ve batma tehlikesi geçiren tekne, pratik bir çözümle çarpan yolcu motoruna bir halat yardımıyla bağlandı. Bu müdahale sayesinde teknenin sulara gömülmesi engellendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirici bir gelişme oldu.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından ilgili ekipler, kazanın nedenini belirlemek üzere bir çalışma başlattı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

