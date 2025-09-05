Son Dakika | Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 27 Şubat günü evine düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 3 Mart'ta tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sorulturmada, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 kişi yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddinamade Köseler'in toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Sanıklar bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yaptı.

CUMHURİYET SAVCISINDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Sanık ve avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanmasını talep etti.

TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Tüm savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu olan aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu tüm sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.