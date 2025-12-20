İETT şoförü bisikletliye çarpıp kaçtı: O an kamerada

İETT şoförü bisikletliye çarpıp kaçtı: O an kamerada
Yayınlanma:
Eyüpsultan Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda bir İETT şoförü tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçtı. Olay anı kameralara yansırken bisikletlinin yardımına vatandaşlar koştu.

İstanbul Eyüpsultan'da İETT şoförü ile trafikte seyreden bisikletli bir şahıs arasında tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından öfkeli şoför bisikletliye çarpıp kaçrı.

Bisikletli şahsın çarpmanın etkisiyle savrulduğu an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BİSİKLETLİNİN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Eyüpsultan Bulvarı'nda dün gece saatlerinde İETT şoförü ile bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında İETT şoförü, otobüsle bisikletliye çarpıp kaçtı.

iett-soforu-bisikletliye-carpip-kacti-o-an-kamerada-4.jpg

Savrulan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

iett-soforu-bisikletliye-carpip-kacti-o-an-kamerada-3.jpg

Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

iett-soforu-bisikletliye-carpip-kacti-o-an-kamerada-2.jpg

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde İETT otobüsünün bisiklet sürücüsüne çarpması ve çarpmanın etkisiyle bisikletlinin savrulması anbean yer aldı. O sırada bir işletmenin girişinde ayakta duran vatandaş önce ne olduğunu anlayamadı ancak sonra vatandaşın yardımına koştu. Durumu etraftan görenler de bisikletliye yardıma geldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Türkiye
Son Dakika | Balıkesir'de İHA düştü
Son Dakika | Balıkesir'de İHA düştü
Marmaris Kos Rodos! Anne perişan baba perişan: Neredesin Barış
Marmaris Kos Rodos! Anne perişan baba perişan: Neredesin Barış
Uzmandan 'sessiz katil' uyarısı: Nefes aldıkça kanınızda yerini alıyor
Uzmandan 'sessiz katil' uyarısı: Nefes aldıkça kanınızda yerini alıyor