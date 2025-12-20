İETT şoförü bisikletliye çarpıp kaçtı: O an kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da İETT şoförü ile trafikte seyreden bisikletli bir şahıs arasında tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından öfkeli şoför bisikletliye çarpıp kaçrı.

Bisikletli şahsın çarpmanın etkisiyle savrulduğu an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BİSİKLETLİNİN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Eyüpsultan Bulvarı'nda dün gece saatlerinde İETT şoförü ile bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında İETT şoförü, otobüsle bisikletliye çarpıp kaçtı.

Savrulan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde İETT otobüsünün bisiklet sürücüsüne çarpması ve çarpmanın etkisiyle bisikletlinin savrulması anbean yer aldı. O sırada bir işletmenin girişinde ayakta duran vatandaş önce ne olduğunu anlayamadı ancak sonra vatandaşın yardımına koştu. Durumu etraftan görenler de bisikletliye yardıma geldi.