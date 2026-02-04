Markette silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Mersin'im Tarsus'ta bir marketten silah sesleri yükseldi. Markette çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, bu akşam saatlerinde (4 Şubat) Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İşletmenin müdürü S.Ç. ile aralarında sorun olan market çalışan Z.U., beraberinde babası İ.U. ile iş yerine geldi.

Markette başlayan kavga sokağa taştı! Kasiyer aldığı darbeyle bayıldı

10 EL ATEŞ ETTİ

Taraflar arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce S.Ç.'nin yanında bulunan E.F.Ç. (24) de olaya dahil oldu. E.F.Ç., belinden çıkardığı tabancayla Z.U. ve babası İ.U.'ya yaklaşık 10 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar, İ.U.'nun göğsüne, Z.U.'nun kasığına ve tartışmayı ayırmak için gelen komşu esnaf R.T.'nin sırtına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İ.U., Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli E.F.Ç., olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla polis tarafından yakalandı.

Olayın ardından kaçan S.Ç.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.