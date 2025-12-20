Şişli'deki katliam gibi kazada can kaybı yükseldi!

İstanbul Şişli'de 17 Aralık'ta bir otomobilin ters yöne girerek dehşet saçtığı kazadan bir acı haber daha geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl Püsküllü, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Darülaceze Caddesi'nde meydana gelmişti. Ekrem Y. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak ters yöne girmiş; önce bir motokuryeye, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı. Kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına dönerken, Necmiye Kurtuluş Çelik ve Hakan Dündar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

istanbul-sislide-otomobilin-yayalara-ca-1071593-317974.jpg

ATM'DEN PARA ÇEKİP İŞİNE DÖNÜYORDU

Kazada ağır yaralanan ve üç gündür Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşam savaşı veren 30 yaşındaki Anıl Püsküllü'den bugün acı haber geldi. Püsküllü'nün kazanın meydana geldiği bölgedeki bir doğalgaz firmasında şoför olarak çalıştığı, olay anında ATM'den para çekip iş yerine döndüğü öğrenildi.

İki yayayı ezen sürücü: Bayılma hastalığım varİki yayayı ezen sürücü: Bayılma hastalığım var

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Anıl Püsküllü'nü cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip Seyrantepe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Kazada yaralanan diğer 5 kişinin tedavileri hastanelerde sürerken, kazadan yara almadan kurtulan motokurye İ.K. ve olayın faili sürücü Ekrem Y. ile ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

