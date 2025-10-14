Sokak savaş alanına döndü: Fırının önündeki odunları kapıp birbirlerine girdiler

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'ne bağlı Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü bir tartışma başladı. Tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek fiziksel bir arbedeye dönüştü.

SOKAK ORTASINDA ODUNLU VE BIÇAKLI SALDIRI

Kavga sırasında tarafların, cadde üzerinde bulunan bir fırının önündeki odunları alarak birbirlerine saldırdığı bildirildi. Meydana gelen arbedede, başına odunla vurulan bir kişinin aldığı darbe sonucu baygınlık geçirdiği görüldü. Kavganın ilerleyen anlarında taraflardan birinin eline aldığı bıçakla karşı gruptakilere saldırdığı da anlaşıldı.

OLAY ANI KAYIT ALTINA ALINDI

Yaşanan kavga sonucunda toplam beş kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi. Tüm bu anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine odunlarla vurduğu ve yaşanan arbede net bir şekilde yer alıyor.