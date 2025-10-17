Sokak ortasındaki çöp konteyneri uyuşturucu merkezi çıktı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine M.K.D. (25) isimli şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sırasında, şüphelinin kullandığı hafif ticari araçla bir sokağa gelerek çöp konteynerine uyuşturucu madde bıraktığı tespit edildi.

TESLİMAT ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

M.K.D.'nin bölgeden ayrılmasından yaklaşık 10 dakika sonra, olay yerine başka bir araçla gelen ve yüzlerini gizlemeye çalışan üç kişi belirdi. Şüphelilerin, bir süre konteynerin yanında oyalandıktan sonra içine bırakılan poşetleri alarak hızla araçlarının arka koltuğuna koydukları ve bölgeden ayrıldıkları belirlendi. Bu anların tamamı, yakındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kamera kayıtları ve takip çalışmaları sonucunda, uyuşturucuyu teslim alan şüphelilerin S.E.Ç. (21), M.Y.Ç. (25) ve A.K.D. (22) olduğu tespit edildi. Polis, şüphelilerin Atakum ilçesinde bulunan evlerine eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 6 bin 937 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet mermi ele geçirildi.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, uyuşturucuyu çöp konteynerine bırakan M.K.D. ile teslim alan S.E.Ç., M.Y.Ç. ve A.K.D. yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.