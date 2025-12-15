Soba yakmaya saat yasağı!

Kış aylarının gelmesi ile beraber yakılan sobalar ile hava kalitesi de düşmeye başladı. Hava kalitesinin kritik seviyelere indiği Edirne'nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Toplantıda hava kirliliğinin önlenmesine yönelik yeni kararlar aldı.

SOBA YAKMAYA SAAT YASAĞI

Alınan kararlar doğrultusunda ilçede kömür torbalarının yakılması yasaklandı. Keşan'a kömür girişleri denetimden sonra yapılacak ve açıktan kömür satışı yapılamayacak. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde; soba ve kaloriferler, saat 10.00'dan sonra ve akşam saat 16.00'dan önce yakılmasına karar verildi.

KİRLİLİK 5 KAT ARTTI

Nüfusu yaklaşık 85 bin olan ve doğal gaz kullanımının arttığı Keşan'da, hava sıcaklığındaki ani düşmeler ve inversiyon dönemlerinde hava kirliliği de artış kaydediyor. Keşan'da hava kalitesi düşerken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın verilerine göre; hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış yaşandı. Verilere göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, 5 kattan fazla artarak 285’e yükselerek 'kötü' değerlere ulaştı.

'YÜZDE 4 ORANINDA KİREÇ KATILSIN'

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan karar gereği kömür torbalarının üzerine firmalar tarafından yakılmasının zararlı ve yasak olduğu ibareli uyarı yazıları yazılacağı ve yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde yüzde 4 oranında kireç katılacağı belirtilerek, "Geçmiş dönemlerde bastırılan veya hazırlanan kömür torbalarının kullanımı yasaktır. Eski torbaların bu kararda belirtilen esasları içeren yeni torbaların içine konulması ya da baskı veya yapıştırma vb. yoluyla yeni torba esaslarının sağlanması zorunludur. Üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma torbalama esaslarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur. İthalatçı veya üretici kendisine ait bir tesiste torbalama yapamıyorsa, torbalama tesisine sahip ve torbalama işlemini yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler ile anlaşma veya sözleşme yapmak ve belgelendirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden izin almak zorundadır. Torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu kararında belirlenen özelliklere uygunluğundan; üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma müştereken ve müteselsilin sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur. Torba üzerindeki etiket bilgileri ve 'Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır' uyarı yazısı okunabilir, torba rengi ile zıt renkte ve büyük puntolarla yazılır. Torbalar 2'nci kez kullanılamayacak şekilde dikiş veya ısıl işlem ile kapatılır. Yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde yüzde 4 oranında kireç katılmasının uygun olacağı tavsiye edilmektedir. Yerli ve ithal kömür üreticileri, ortaya çıkan boş kömür torbalarının tüketiciden toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler" denildi.