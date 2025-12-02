Şırnak'taki peşmerge görüntülerine soruşturma açıldı!

AKP sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani Şırnak ziyaretinde üniformalı korumalarının uzun namlulu silahlar taşıması, Türkiye gündemine oturmuş görüntülere tepkiler yağmıştı. Birçok siyasetçi ve kamuoyundan görüntülere tepkiler gelirken AKP sözcüsü çelik de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PEŞMERGE GÖRÜNTÜLERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Görüntülerin 'nahoş' olduğunu söyleyen Çelik, görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Çelik, "Bahsettiğiniz görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Sonuç olarak sayın Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğini sağlanması gerekir Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir." dedi.

"BAHÇELİ'YE SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan Çelik, Barzani'nin ofisinden MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamaya da değindi. Açıklamada MHP lideri Bahçeli'ye saygısız ifadeler kullanıldığı belirten Çelik, Bahçeli'ye saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, konuya ilişkin şöyle konuştu: