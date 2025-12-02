Şırnak'taki peşmerge görüntülerine soruşturma açıldı!
AKP sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Eski Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani Şırnak ziyaretinde üniformalı korumalarının uzun namlulu silahlar taşıması, Türkiye gündemine oturmuş görüntülere tepkiler yağmıştı. Birçok siyasetçi ve kamuoyundan görüntülere tepkiler gelirken AKP sözcüsü çelik de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"PEŞMERGE GÖRÜNTÜLERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Görüntülerin 'nahoş' olduğunu söyleyen Çelik, görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Çelik, "Bahsettiğiniz görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Sonuç olarak sayın Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğini sağlanması gerekir Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir." dedi.
"BAHÇELİ'YE SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ"
Öte yandan Çelik, Barzani'nin ofisinden MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamaya da değindi. Açıklamada MHP lideri Bahçeli'ye saygısız ifadeler kullanıldığı belirten Çelik, Bahçeli'ye saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
Çelik, konuya ilişkin şöyle konuştu:
"Biz yayına girmeden onun ofisi adına sayın Bahçeli ile ilgili saygısız mesaj yayınlandı. Sayın Bahçeli'nin önemli bir röportajı yayınlandı Türkgün Gazetesi'nde. Barzani'nin ofisinde bir sözcü yapmış bu açıklamayı. Kaleme alınan metin saygsıız metin. Irkçı faşist gibi ifadeler kullanılıyor. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeyi yaparken sayın Barzani'yi koruyan güvenlikçilerle ilgili değerlendirmesi var ama sayın Barzani'nin şahsına ilişkin bir olumsuz değerlendirmesi yoktur.
Barzani'nin şahsıyla, ziyaretiyle olumsuz ifade yok, görüntülerle olumsuz ifadeleri var. Ofis sözcüsü ırkçı ve şovenist gibi ifadeler kullanmış. Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çerçevesinde etrafımızda kurulan saygı sevgi ilişkisi diyor. Orada asıl açıklamayı yapan kişi kimse onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist.
O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir.
Terörsüz bölge için emek veren bütün bir siyasi hayatın gücünü bu işe seferber etmiş, bu uslubun kullanılması akılsızlık, idraksizlik. Bunu kim kaleme almışsa düzeltilmesi gerekir. Sayın Barzani'nin ülkemize ziyareti milletimizin alicenaplığının göstergesidir diyor sayın Bahçeli."