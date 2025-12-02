SON DAKİKA| Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıt

Eski Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani Şırnak ziyaretinde üniformalı korumalarının uzun namlulu silahla taşıması oldukça tepki toplamıştı. Bu tepkilerden biri de Devlet Bahçeli'den gelmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

Mesud Barzani'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt geldi. IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin ofisinden bir açıklama metni yayımlandı.

BARZANİ'DEN YANIT GELDİ: KOYUN POSTUNA BÜRÜNMÜŞ

Açılamada Bahçeli'nin ırkçılık yaptığı ve koyun postuna bürünmüş bir Bozkurt olduğu ifadeleri yer aldı.

Rudaw'da yer alan habere göre, açıklamada Türkiye'de yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine atıf yapılarak, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" denildi.

Açıklamada, "Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır" ifadeleri yer aldı.

TÜRK YETKİLİ ZİYARETLERİ HATIRLATILDI

Öte yandan açıklamada, Türk yetkililerin yaptıkları ziyaretlerde Türk özel kuvvetlerinin de yetkililere eşlik ettiği ve her hangi bir sorun yaşanmadığı hatırlatıldı. Açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır"