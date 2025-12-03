Şırnak'ta silahlı peşmerge İstanbul'daki lüks sitede Amerikan postalı

İstanbul Sarıyer’de lüks bir sitenin kapalı yüzme havuzunda kaydedilen görüntüler, "güvenlik" ve "egemenlik" tartışmalarını alevlendirdi. Gazeteci Bahar Feyzan’ın yayınladığı videoda, Amerikan Konsolosluğu personelinin, sivil vatandaşların kullanımındaki havuza tam teçhizatlı girerek askeri seremonide bulunduğu öne sürüldü. Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Cizre’de yaşanan "silahlı koruma" olayını akıllara getirdi.

Sarıyer İstinye bölgesindeki lüks bir konut kompleksinde yaşanan olayda, Amerikan Konsolosluğu’nda görevli olduğu belirtilen bir grup askerin, site sakinlerinden birinin misafiri olarak tesise girdiği aktarıldı. Ancak grubun sosyal tesisi sivil kıyafetlerle kullanmak yerine, askeri kamuflajları ve botlarıyla kapalı yüzme havuzuna indiği, suyun içinde askeri nizamda dizilerek bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi.

KONSOLOSLUK YERİNE SİTE HAVUZU TERCİH EDİLDİ

Görüntülere yansıyan eylemin, Amerikan ordusunda görev süresi dolan personelin yeniden hizmet taahhüdü verdiği "Reenlistment Ceremony" (Yeniden Kayıt Töreni) olduğu ifade edildi. Normal şartlarda askeri üslerde, konsolosluk binalarında veya diplomatik misyonlara ait alanlarda yapılması gereken bu resmi ritüelin, çocukların ve ailelerin bulunduğu sivil bir yaşam alanında gerçekleştirilmesi tepkiyle karşılandı.

BOTLARLA SUYA GİRDİLER

Olayın dikkat çeken bir diğer boyutu ise hijyen ve kuralların ihlali oldu. Askerlerin, dışarıda giydikleri askeri postalları ve üniformalarıyla havuza girdikleri, suyun içinde dakikalarca tören yaptıkları belirtildi.

Söz konusu organizasyon için site yönetiminden herhangi bir izin alınmadığı vurgulanırken, yönetimin durumu fark etmesiyle askerlerin havuzdan çıkarıldığı bildirildi. Törenin ardından havuzun kirlenmesi ve hijyen riskleri nedeniyle kullanıma kapatılarak temizliğe alındığı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

CİZRE’DEN SONRA İKİNCİ "RAHATLIK" TARTIŞMASI

İstanbul'un en merkezi noktalarından birinde, sivil bir alanda yabancı ülke askerlerinin izin alma gereği duymadan askeri tören yapabildiği yönündeki bilgiler, geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan olayları hatırlattı.

Eski Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin Şırnak ziyareti sırasında, üniformalı korumalarının Türkiye sokaklarında uzun namlulu silahlarla dolaşması kamuoyunda infial yaratmış, görüntülere siyasetçilerden ve vatandaşlardan tepki yağmıştı.

Şırnak'taki peşmerge görüntülerine soruşturma açıldı!

GÖZLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Cizre'deki görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yayımlayarak harekete geçmişti. Bakanlık açıklamasında, "Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir" denilmişti.

Gazeteci Feyzan'ın "Sınır nerededir?" sorusuyla paylaştığı ve "İstinye'deki bu rahatlık sorgulanmalı" notunu düştüğü görüntülerin ardından, İçişleri Bakanlığı’nın Cizre örneğinde olduğu gibi bu konuyu da mercek altına alıp almayacağı merak konusu oldu.