Siirt'te feci kaza! Traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Siirt’te meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yaşandı. Henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktörde bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Kılıç (46), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının ise takip edildiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.