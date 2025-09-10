Sıcaklık beş derece birden artacak! Bir taraf yanacak bir taraf sırılsıklam olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 10 Eylül tarihli hava tahminine göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu geçecek.

EGE VE AKDENİZ'DE BEŞ DERECE BİRDEN ARTACAK

Hava sıcaklığı, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

BÖLGE BÖLGE DURUM

Marmara: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul 28, Edirne 34, Kırklareli 32, Çanakkale 33 derece olacak.

Ege: Az ve parçalı bulutlu geçecek. İzmir ve Denizli 34, Manisa 35, Afyonkarahisar 26 derece.

Akdeniz: Sıcaklıklar yüksek. Antalya 35, Adana 36, Hatay 32 derece olacak.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Ankara 26, Konya 26, Eskişehir 27 derece.

Batı Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Zonguldak, Bartın, Sinop ve Kastamonu kıyılarında sağanak bekleniyor. Zonguldak 25, Bolu 26 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Trabzon 25, Samsun 28 derece olacak.

Doğu Anadolu: Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Kars ve Erzurum 22 derece.

Güneydoğu Anadolu: Açık ve az bulutlu hava hâkim. Diyarbakır 34, Gaziantep 33, Siirt 33 derece olacak.