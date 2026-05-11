Sedef Güler cinayetinde karar açıklandı: Cesedi halıya sarılıp denize atılmıştı

İstanbul’da infial yaratan Sedef Güler cinayetinde 11 Mayıs 2026 tarihinde karar duruşması görüldü. Mimar Sinan Sahili’nde cansız bedeni bulunan genç kadının katledilmesine ilişkin 2’si tutuklu 1’i firari 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

SEDEF GÜLER CİNAYETİNDE KARAR AÇIKLANDI

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar celsesinde mahkeme heyeti, sanıklardan biri hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verdi. Diğer sanık ise "18 yıl hapis" cezasına çarptırıldı.

Daha önceki mütalaasında savcı, sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara’nın her ikisinin de en üst sınırdan cezalandırılmasını istemişti. Karar duruşmasında, cinayetin işleniş biçimi ve sonrasındaki delil karartma çabaları mahkeme kayıtlarına yansıyan en somut unsurlar oldu.

CESEDİ HALIYA SARILIP DENİZE ATILMIŞTI

7 Haziran tarihinde Mimar Sinan Sahili’nde bulunan Sedef Güler’in cesedi, elleri ve ayakları bağlanmış, nalburdan alınan zincir ve ağırlıklarla halıya sarılmış halde bulunmuştu. Polis ekipleri, halı üzerindeki yıkama etiketinden yola çıkarak önce kiralık eve, ardından da sanıklara ulaştı.

İddianameye göre Sedef Güler, 4 Haziran günü sanık Yavuz Güngör ile birlikte Fırat Baykara’nın kiraladığı adrese gitmiş; burada henüz belirlenemeyen bir nedenle katledildikten sonra cesedi 7 Haziran günü Mimar Sinan Köprüsü’nden denize bırakılmıştı.

SANIK İTİRAFLARI ANNEYİ İSYAN ETTİRMİŞTİ

Dava sürecinde sanık Fırat Baykara, cinayetin işlendiği eve gittiğinde Güler’i ölü bulduğunu, Yavuz Güngör’ün kendisine silah çekerek yardım etmeye zorladığını iddia ederek kendisini ihbar etmişti.

Duruşmada söz alan Sedef Güler’in annesi Gülüzar Sezer, "Benim yavrum vahşice katledildi. Çocuğumun cenaze haberini bile basından öğrendim. Adaletin arkamda olmasını istiyorum" sözleriyle suçluların en ağır cezayı almasını talep etmişti.

"SOĞUKKANLILIKLA YANILTTI"

Sedef Güler’i sanık Yavuz Güngör ile iş bulması amacıyla tanıştıran lise arkadaşı A.Ö. ise duruşmada tanık olarak dinlendi. A.Ö., Sedef kaybolduktan sonra sanık Yavuz’u aradığını ancak sanığın "Görüşmedim, haber alırsanız bana da söyleyin" diyerek kendisini soğukkanlılıkla yanılttığını anlattı.

Sedef Güler Cinayetinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı! Cesedi Yok Ettiler Ama Bir Şeyi Evde Unuttular

Tanık beyanında Sedef Güler’in uyuşturucu kullanmayan, güler yüzlü bir insan olduğunu ve sanıkla sadece iş bulma amacıyla iletişime geçtiğini vurguladı. 2,5 yıl süren yargılama, mahkemenin verdiği bu hapis cezalarıyla sonuçlanmış oldu. (DHA)