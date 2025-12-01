Seçil Erzan davasında karar duruşması

Banka müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim gibi isimlerin de dahil olduğu 'yüksek karlı gizli fon' vaadiyle aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu yaklaşık 40 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmiş, 11 Nisan 2023’te tutuklanmıştı.

Yargılama süreci devam eden Erzan'ın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davasında duruşma başladı.

SEÇİL ERZAN DAVASINDA KARAR DURUŞMASI

İddianamede; yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Mahkeme heyeti, 6 Ekim’deki ara kararında Seçil Erzan’ın bireysel emeklilik sisteminde biriken paraya da tedbiren el koyma kararı vermişti.

Önceki duruşmalara cezaevinden SEGBİS ile katılan Erzan, bu duruşmaya fiziksel olarak katılım sağladı. Duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.