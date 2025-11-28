Sarayın başdanışmanı 'Kara Cuma'ya kafayı taktı: Kimse böyle bakmamıştı

Yayınlanma:
Sarayın başdanışmanı Oktay Saral, manevi değerlere hakaret olarak olarak düşündüğü 'Black Friday' yani 'Kara Cuma'yı kafaya taktı. Uluslararası uygulanan indirim günlerini ticari kazanç uğruna değerlere dil uzatılması olarak yorumladı.

'Kara Cuma' adıyla Türkiye'de de uygulanan indirim günlerinin adının Cuma günün manevi değerini hedef almak için kasıtlı olarak yapıldığını düşünen Oktay Saral, sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

SARAYIN BAŞDANIŞMANI 'KARA CUMA'YA KAFAYI TAKTI

İndirim günlerini uygulayan esnafı da hedef göstererek yetkilileri harekete geçmeye çağıran Saral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir kısım mağazaların “Kara Cuma” adı altında, bu milletin asırlardır mübarek bildiği Cuma gününün kutsiyetini reklam malzemesi hâline getirmesi asla kabul edilemez.

Cumanın bereketine, maneviyatına dil uzatan, ticari kazanç uğruna değerlerimizi aşındıran bu anlayış; ne geleneklerimizle ne de toplumumuzun hassasiyetiyle bağdaşmaktadır.

Buradan açıkça ifade ediyorum: Bu ucuz pazarlama taktikleriyle milletin maneviyatını hedef alanlara karşı gerekli idari ve hukuki adımlar derhâl atılmalıdır.

Denetim mekanizmaları devreye girmeli, bu kavramı kasıtlı şekilde kullananlara yönelik gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

Cuma, bu millet için kara değil; nurun, rahmetin, kardeşliğin ve bereketin günüdür. Kimsenin bunu gölgelemeye, kirletmeye hakkı yoktur.

Yetkilileri milletimizin hassasiyetine sahip çıkmaya; işletmeleri ise değerlerimizle dalga geçmeyi bırakarak kendilerine gelmeye davet ediyorum.

sarayin-basdanismani-kara-cumaya-kafayi-takti-kimse-boyle-bakmamisti.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

