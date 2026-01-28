Sapanca Gölü kıyısının son hali ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hareket edecekleri düzenlemeyi duyurmuş kıyı şeridindeki kaçak 97 iskeleyi kaldırılarak, göl çevresini doğal yapısına kavuşturacaklarını söyemişti.

Belediye o açıklamanın ardından 6 kilometrelik göl kıyısındaki hat üzerinde bulunan 89 kaçak iskele ve yapının yıkımını tamamladı.

SAPANCA GÖLÜ KIYISININ SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü kıyılarını vatandaşların kullanımına açmak için yürütülen Sapanca Park Projesi kapsamında kaçak yapılar yıkıldı.

89 kaçak iskelenin 61'i mülk sahipleri tarafından; kalan 28'i de SASKİ ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

Böylece 6 kilometrelik kıyı alanındaki tüm kaçak yapılar kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği Bakanlık projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Göl kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasının ardından bölgede doğayla uyumlu ve çevresel tahribatı önleyecek şekilde planlanan Sapanca Park Projesi'nin yapım aşamasına geçilecek.