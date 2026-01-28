Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken avukatına da hapis cezası

AİHM'nin kendisi hakkında verdiği kesin tahliye kararı ve İmralı Süreci kapsamında tahliyesine kesin gözü ile bakılan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de "Bir an önce serbest kalmasının ülkemizin yararına olduğunu, barış sürecine katkı sunacağını düşünüyorum ve bundan yana olduğumu bilmeni istiyorum" dediği Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevi'nde.

Bahçeli: Demirtaş bir an önce serbest kalmalı

3 Kasım 2025 tarihinden bu yana tahliyesi beklenen Demirtaş'a 6 Ocak tarihinde yargılandığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dolayı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası



Yine 19 Ocak tarihinde Demirtaş'ın 2016 yılında yaptığı yedi ayrı konuşma nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması yapıldı ve duruşmada savunmalar alınmadan birkaç dakika içerisinde sona ererek ertelendi.

Demirtaş'ın duruşması birkaç dakika içinde bitti

TAHLİYESİ BEKLENİRKEN AVUKATINA DA HAPİS CEZASI VERİLDİ

AİHM kararı ve sürecin de devam etmesi, Bahçeli'nin açıklamalarına Erdoğan'ın da yeşil ışık yakmasının ardından gözler Demirtaş'ın tahliyesine çevrilmişti. Ancak bugün Demirtaş'ın avukatına da hapis cezası verildi.

Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, hapishane alanındaki faaliyetler gerekçe gösterilerek açılan davanın karar duruşmasında hem örgüt üyeliğinden hem de örgüt propagandasından indirimsiz olarak toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Avukat Demir, "Benim de kısmetime hem örgüt üyeliğinden hem de örgüt propagandasından indirimsiz olarak toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası düştü. Halkımızın canı sağolsun." ifadelerini kullandı.