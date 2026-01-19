Demirtaş'ın duruşması birkaç dakika içinde bitti

HDP eski Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın 2016 yılında yaptığı yedi ayrı konuşma nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması savunmalar alınmadan birkaç dakika içinde bitti.

Kasım 2016'dan bu yana Edirne'de cezaevinde olan HDP eski Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş, hakkında AİHM tarafından verilen tahliye kararına rağmen tutuklu kalmaya devam ediyor. Konu doğrudan Adalet Bakanı'na sorulduğunda ise Yılmaz Tunç, "Daire kararı şu anda Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek" açıklamasını yapmıştı.

BİRKAÇ DAKİKALIK DURUŞMA

MLSA, Demirtaş'ın bugün 2016 yılında yaptığı yedi ayrı konuşma nedeniyle açılan davanın ikinci duruşmasının Diyarbakır 18’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldüğünü açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, Yargı Organlarını, Emniyet ve Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve benzeri beş ayrı suçlamayla açılan davada Demirtaş'ı temsilen avukatı Mahsuni Karaman hazır bulundu.

Aktarılan bilgiye göre duruşmada savunmalar alınmadı ve duruşma birkaç dakika içerisinde sona erdi. Mahkeme duruşmayı Mersin ve Ankara’da açılan soruşturmaların birleştirme talebinin değerlendirilmesi kararıyla 3 Haziran 09.00'a erteledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

