Bakanlıktan çok sayıda il için fırtına uyarısı!

Bakanlıktan çok sayıda il için fırtına uyarısı!
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda Türkiye geneli için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı yayımladı. Bakanlık birçok ilde beklenen kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerdeki kar yağışına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son veriler doğrultusunda Türkiye’nin geniş bir kesimini etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yayınladı. "Sarı kod" ile işaretlenen illerde bugün ve yarın kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların can ve mal güvenliği için teyakkuzda olmaları istendi.

Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardıUfuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU'DA KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Malatya ve Elazığ'ın güney kesimleri ile Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak’ın yüksek rakımlı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor. Ayrıca Antalya'nın doğu ilçelerinde bugün gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

yeni-proje.jpg

EGE VE MARMARA YARIN ŞİDDETLİ FIRTINA VE YAĞIŞA TESLİM

Yarından itibaren yağışların etki alanı batı kesimlere doğru kayarak şiddetini artıracak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla genelinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken; İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyı şeridinde yağışların yer yer çok kuvvetli seviyeye ulaşacağı bildirildi. Akdeniz bölgesinde ise Isparta ve Burdur’un belirli kesimleri ile Antalya genelinde yerel olarak çok kuvvetli yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

2.jpg

KUVVETLİ RÜZGAR VE OLASI TEHLİKELERE KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Hava durumundaki sert değişimin sadece yağışla sınırlı kalmayacağı, geniş bir alanda kuvvetli rüzgar ve fırtınanın da etkili olacağı açıklandı. Marmara'nın batısı ve güneyi, Kıyı Ege, İç Ege, Batı Akdeniz ile Konya ve Karaman çevrelerinde fırtına uyarısı yapıldı. Bakanlık; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmeleri gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

bakanlik.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
Türkiye
Şişli'deki vahşette kan donduran itiraflar: Senin telefonundan görüştüm iz kalır
Şişli'deki vahşette kan donduran itiraflar: Senin telefonundan görüştüm iz kalır
Bulgaristan’dan 1 otobüs bile gelmedi: Edirne esnafı isyan etti
Bulgaristan’dan 1 otobüs bile gelmedi: Edirne esnafı isyan etti
İstanbul'da korkunç olay! Genç çift sırayla metrelerce yüksekten atladı
İstanbul'da korkunç olay! Genç çift sırayla metrelerce yüksekten atladı