Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Emrullah hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Emrullah Aytekin (15) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın merkez Hancığaz Mahallesi'nde, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, bir gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

Olay, öğle saatlerinde yaşandı. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrullah Aytekin’e (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aytekin, ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrullah Aytekin ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emrullah Aytekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emrullah Aytekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

