Şanlıurfa’da akraba aileler çatıştı: 2 ağır yaralı, muhtar gözaltında

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Sultantepe Mahallesi'nde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 43 yaşındaki H.İ. ve 50 yaşındaki M.M. ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Yaralıların tedavisi sürerken, durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

MUHTAR DAHİL 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen biri muhtar olmak üzere toplam üç kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.