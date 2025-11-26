Şanlıurfa Valisi’nden adliyede patlama açıklaması

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki Adli Emanet Deposu'nda bugün patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

VALİ ŞILDAK BİLGİ VERDİ

Olay yerine gelen Vali Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLMÜŞ DURUMDA

Patlamanın saat 15.00 sıralarında gerçekleştiğini belirten Şıldak, "Patlama sonucu bir adliye personelimiz yaralandı. Şu an patlamadan kaynaklanan yangın söndürülmüş durumda, depo bölümündeki dumanın tahliyesi ile ekiplerimiz meşgul oluyor" dedi.

YARALI PERSONELİN DURUMU İYİ

Patlamada bacağından yaralanan zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nun tedavisinin sürdüğü bildirildi. Vali Şıldak ve beraberindeki heyetin hastane ziyaretinde, Habiboğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Şıldak, "Teknik inceleme sonucu kesin neden ortaya konulacak" açıklamasını yaptı. Depoda mühimmat bulunup bulunmadığı sorusuna ise "Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok" yanıtını verdi.